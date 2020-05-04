رياضة | يوفنتوس يتمسك بضم نجم برشلونة في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتمسك بضم نجم برشلونة في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع لاعب فريق برشلونة الإسباني لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسبما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية اليوم الأحد، إنَّ يوفنتوس يحاول إقناع البرازيلي آرثر ميلو لاعب برشلونة الإسباني، بالرحيل عن قلعة "الكامب نو" والانتقال لصفوف اليوفي الصيف المقبل.

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وكان اللاعب البرازيلي أعلن في تصريحات صحفية رغبته في الاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل، إلا أن مسئولي النادي الإيطالي لم يفقدوا الأمل في التعاقد معه ويبذلون عدة محاولات لإقناعه بالإنتقال لليوفي الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يحاول إغراء أرثر ميلو براتب ضخم لإقناعه بالموافقة على الانتقال لصفوف البيانكونيري الصيف المقبل.

ويحظي آرثر ميلو بإهتمام بعض الأندية الأوربية الكبيرة بخلاف يوفنتوس للتعاقد معه الصيف المقبل.