رياضة | تعليق ناري من مرتضي منصور على النقاز وكهربا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مرتضي منصور على النقاز وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن كهربا والنقاز هربا من القلعة البيضاء، مشددا على عدم مسؤوليتهم فى هذا الأمر على الإطلاق.

وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعب طماع وحصل زيادة عن مستحقاته 250 ألف دولار".

وأضاف: "لا يوجد حاليا ما يسمي بابن النادي، نحن فى زمن الإحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".