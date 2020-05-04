رياضة | ليفربول يستهدف نجم لايبزيح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يستهدف نجم لايبزيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي ليفربول الإنجليزي لحسم التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن ليفربول الانجليزي يستهدف التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني في الميركاتو الصيفي القادم، بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل عن الدوري الألماني الموسم القادم.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي ليفربول قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع تيمو فيرنر، واقترب الطرفين من التوصل لإتفاق نهائي لإنضمام اللاعب لقلعة "الأنفيلد" الموسم المقبل، بناءًا على رغبة مدرب الفريق يورجن كلوب.

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وأوضحت الصحيفة الألمانية أن ليفربول عرض على اللاعب راتب سنوي بقيمة 10 مليون يورو لتوقيع عقدا مع الفريق لمدة 5 سنوات، علمًا أن عقد اللاعب مع لايبزيج يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 60 مليون يورو.

ولم يدخل النادي الإنجليزي في مفاوضات مع مسئولي لايبزيج الألماني حتي الآن بشأن "فيرنر"، ولكن يتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة القادمة، بسبب إصرار "كلوب" على التعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن يتحرك نادي ليفربول للتفاوض مع لايبزيج بشكل رسمي خلال الفترة القادمة لمحاولة تخفيض المقابل المالي، لحسم صفقة تيمو فيرنر.