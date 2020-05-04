شكرا لقرائتكم محمود وادى: كنت سألعب فى الزمالك عام 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمود وادي مهاجم المصري إنه كاد يلعب في الزمالك قبل سنوات حين تدرب مع الأخير، مشيرا إلى أن الأحداث السياسية حالت دون ارتدائه القميص الأبيض.
وقال وادي فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس:"جئت مصر في 2013 ودخلت نادي الزمالك وتدربت مع قطاع الناشئين وأديت جيدا".
وواصل "كنا في رمضان ذلك الوقت وكنت مضطرا للعودة إلى فلسطين من أجل والدتي على أن أعود إلى مصر رابع أيام العيد".
واستمر "لكن توقف الكرة المصرية مع عدم قدرتي على السفر حال دون إتمام الأمر".
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