شكرا لقرائتكم عمرو جمال: لو الأهلى سابنى ممكن أروح الزمالك.. وغالى المخطئ فى أزمة المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أنه سيفكر بطريقة احترافية حال استغناء الأهلى عنه ومن الممكن اللعب لنادى الزمالك.

قال مهاجم طلائع الجيش خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: أنا لاعب فى الأهلى ومتمسك بالعودة له مرة أخرى خاصة أننى قدمت الكثير ولم أفتعل أى مشلكة أثناء تواجدى، ولكن لو الأهلى سابنى هفكر بطريقة احترافية وممكن ألعب للزمالك".

وعن أحمد فتحى وحسام عاشور، قال عمرو جمال: أحمد فتحى شايف أن قراره صح فخلاص أتمنى له التوفيق ولكن لو كنت مكانه لفضلت الختام فى الأهلى، أما حسام عاشور لسه قادر يلعب سنتين تلاتة".

وقال عمرو جمال: إن حسام غالى كابتن الأهلى السابق هو المخطئ فى الأزمة التى نشبت بسببى فى المنتخب، بناء على كلام أسامة نبيه مدرب المنتخب، وكنت أرى أن الموضوع خد أكبر من حجمه، وأنا اعتذرت لحسام غالى لأننا عارفينه هو بيكون عصبى جدا فى المران".

Advertisements

وعن أصعب لحظاته، قال الغزال: لحظة استبعادى من كأس العالم هى الأصعب فى حياتى وفضلت أبكى أسبوع لأنى الأحق بالتواجد فى المونديال".

وعن جونيور أجاى، قال عمرو جمال: على المستوى الشخصى أحب مشاركة أجاى كمهاجم وليس جناح لأنه له طريقة لعب مميزة فى الهجوم، على عكس الجناح الذى أحس أنه مظلوم مع لاعبى الأهلى لوجود أكثر من لاعب متفوق عليه فى هذا المركز.

وعن فرص عودته، قال مهاجم الجيش: إن فرص عودته للأهلى كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى قدمته فى آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه.