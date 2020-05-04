شكرا لقرائتكم عمرو جمال: مارتن يول قالى أنت زى برباتوف وكان بيلعب إيفونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أن مارتن يول مدرب الأهلى السابق كان يصفنى بالبلغارى برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق.

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا",

وأضاف عمرو جمال: اتخذت أكثر قرار خطأ في حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية في أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".

وأكد مهاجم الأهلى: "إن كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".

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وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: اتخضيت لما عماد متعب قال "الوحيد اللى كنت أقعد احتياطي له هو عمرو جمال"، وهو مثلى الأعلى في مصر لأنه متكامل".

وعن سبب رحيله عن الأهلى، قال الغزال: رحلت عن الأهلى إلى جنوب أفريقيا لأنى شعرت أنى لن أكون رقم واحد، والدورى الجنوب أفريقي قوى جدا والملاعب كلها على مستوى عالى، وقدمت أول 6 أشهر على أكمل وجه وكنت هداف بيدفيست وسجلت 8 أهداف وتوجت بأول ألقابهم في الكأس".

وأوضح الغزال: سبب تغيير الحال هو عندما جالى عرض في روسيا وكنت حابب أروح قبل مونديال 2018، ولكن مدرب بيدفيست رفض وقالى إحنا محتاجينك فحس أنى اضيقت، فتغير معايا لأنه عنصرى وأهاننى وهددنى بعدم اللعب في كأس العالم أو العودة للأهلى وجمدنى".

وعن مونديال روسيا، قال عمرو جمال: "اللعب في مونديال روسيا كان حقى وتفاجئت من استبعادى، لأنى لعبت كل مباريات التصفيات وكنت أكثر لاعب سجل للمنتخب، وكمان جهاز المنتخب كان مبلغنى بالسفر وجهز كل الأوراق واعتذرولى تانى يوم".