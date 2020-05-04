شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يسعى لحسم تمديد التعاقد لثلاثي الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبذل لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى، جهوداً مكثفة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنجاز ملف تمديد عقود الثلاثى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى، لاسيما أن الثلاثى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

ويأتى هذا التحرك من إدارة الانتاج الحربى للحفاظ على قوام الفريق الأساسى، لاسيما أن الثلاثى السابق من أهم العناصر المؤثرة فى تشكيلة الفريق

وفى وقت سابق ، تلقى أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى عرضين من الدورى المصرى للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ينتهى تعاقده مع الإنتاج بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى، ورفض نجم الأهلى السابق البت فى هذه العروض انتظاراً للقرار النهائى من اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بشأن بطولة الدورى هذا الموسم سواء بعودتها أو إلغائها.

وأنهى أحمد شديد قناوى كل التفاصيل المادية مع الناديين حيث لمس تمسك كبير من إدارة الناديين للحصول على خدماته لاسيما أنه من أكثر اللاعبين ثباتاً فى المستوى بالدورىي المصرى، فضلا عن لعبه بشكل أساسى فى كل الأندية التى ارتدى قمصانها.

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قدم شديد قناوى دوراً مؤثراً مع الإنتاج الحربى فى السنوات السابقة، كما احتل المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 5 تمريرات بعد نهاية الدور الأول للدورى هذا الموسم.

وحفر أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 120 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وأثنى مختار على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

وأكد المدير الفنى للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر فى التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التى حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى.