شكرا لقرائتكم أوناجم: سعيد بتواجدي في الزمالك وفوجئت بجماهير النادي قبل مواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، سعادته البالغة بالتواجد داخل النادي الأبيض. Advertisements وقال أوناجم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شعرت بألفة مع لاعبي الزمالك رغم قدومي هذا الموسم فقط وأعتبرهم أخوة لي ولا أشعر بالغربة وسطهم". وعن جماهير الزمالك قال:" فوجئت بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزمالك قبل لقاء الترجي في السوبر والاستقبال الحافل للبعثة في الدوحة وسعدت بذلك كثيراً".

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