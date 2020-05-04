شكرا لقرائتكم المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن الزمالك وبيراميدز مهتمان بالتعاقد مع محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي.

أضاف الخولي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير:" هناك محادثات شفهية من الزمالك وبيراميدز بشأن اللاعب " متابعا "لكن لا توجد عروض رسمية".

وأوضح وادي في حوار عبر القناة ذاتها أنه لا يعرف شيئا عن رغبة الزمالك في ضمه.