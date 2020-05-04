شكرا لقرائتكم عمرو جمال: بكيت أسبوع لاستبعادى من المونديال.. وأحب أجاى كمهاجم وليس جناح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أنه بكى لمدة أسبوع بعدما استبعده الأرجنتينى هيكتور كوبر من قائمة المنتخب في كأس العالم 2018.

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: لحظة استبعادى من كأس العالم هي الأصعب في حياتى وفضلت أبكى أسبوع لأنى الأحق بالتواجد في المونديال".

وعن جونيور أجاى، قال عمرو جمال: على المستوى الشخصى أحب مشاركة أجاى كمهاجم وليس جناح لأنه له طريقة لعب مميزة في الهجوم، على عكس الجناح الذى أحس أنه مظلوم مع لاعبى الأهلى لوجود أكثر من لاعب متفوق عليه في هذا المركز.

وعن فرصته فى العودة للأهلى، قال الغزال: إن فرص عودته للأهلى كبيرة جدا في ظل المستوى الذى قدمته في آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه.

وقال عمرو جمال: "إن عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم تقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه في الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، أوتمنى عودته مرة أخرى".

Advertisements

وعن أفضل مهاجم في مصر حاليا، قال الغزال: "مفيش حد كان متفوق قوى، ولكن مصطفى محمد طالع طلعة كويسة خاصة في بطولة أفريقيا مع الشباب ولديه إمكانيات كبيرة ولكن ليس أفضل مهاجم، لأن محمد شريف يتفوق عليه كأرقام في الدورى".

وأضاف عمرو جمال: مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".

وأضاف عمرو جمال: اتخذت أكثر قرار خطأ في حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية في أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".

وأكد مهاجم الأهلى: "إن كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".

وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: اتخضيت لما عماد متعب قال "الوحيد اللى كنت أقعد احتياطي له هو عمرو جمال"، وهو مثلى الأعلى في مصر لأنه متكامل".