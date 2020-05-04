شكرا لقرائتكم لاعب الإسماعيلى السابق: أنصح مهاوى باللعب للأهلى والدورى المصرى بوابة لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مصطفى كريم لاعب الإسماعيلي ومنتخب العراق السابق، عن ندمه بسبب رحيله عن الدورى المصرى مؤكدا أنه سعيد للغاية بتجربته في الإيجبشين ليج، عبر بوابة الدراويش.

وقال مصطفى كريم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة"اون تايم سبورتس" ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير:" غلطة عمري أنني تركت الدوري المصري هذا الدوري بوابة لأوروبا أقسم بالله عائلتي حتى الأن تتابعه دوري به متعة يختلف عن أي دوري آخر".

Advertisements

أضاف :" لا زلت أفتخر بتجربتي مع النادي الإسماعيلي، أخطأت بعدم استكمال مسيرتي في الدوري المصري"، متابعا:"تعلمت الكرة الجميلة من الدوري المصري..أتمنى عودة الإسماعيلي سابق عهده كأحد الأندية الكبرى".

وأشار:"أنصح علاء مهاوي باللعب في الدوري المصري دون تفكير، وأنصحه بالتوقيع للأهلي ولو بدون مقابل"، مضيفا:"يجب على علاء مهاوي أن ينتقل للدوري المصري وهو (مغمض)".