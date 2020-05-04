شكرا لقرائتكم طبيب بيراميدز: فترة التوقف أضرت كثيراً باللياقة البدنية للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شدد الدكتور محمد شيحة، رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز، على أن فترة توقف الأنشطة الرياضية أثر كثيراً بالسلب على اللياقة البدنية للاعبين.
وأضاف شيجة خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" التدريبات المنزلية بالطبع غير كافية لحفاظ اللاعبين على لياقتهم البدنية".
وأنهى شيحة تصريحاته مؤكداً أن اللاعبين عليهم التدريب بشكل مختلف خلال الصيام في شهر رمضان، متمنياً عودة النشاط الرياضي مستقبلاً ونهاية الأزمة.
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