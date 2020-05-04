شكرا لقرائتكم أوناجم مداعباً جنش :" مجنون ولكن طيب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، زميله محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض. Advertisements وقال النجم المغربي خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" جنش مجنون ولكنه شخص طيب للغاية وأحبه كثيراً، وأمزح معه طوال الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وتمنى اوناجم عودة النشاط الرياضي في القريب العاجل بعد توقف المسابقات الكروية لتفشي وباء كورونا.

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