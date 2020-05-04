شكرا لقرائتكم عمرو جمال: فرصتى في العودة للأهلى قوية.. وأزارو أفضل من إيفونا بكتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أن فرصة عودته للنادى الأهلى كبيرة جدا والمستوى الذى أنهى به مباريات الدورى الأخيرة.

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: إن فرص عودته للأهلى كبيرة جدا في ظل المستوى الذى قدمته في آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه.

وقال عمرو جمال: "إن عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم تقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه في الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، أوتمنى عودته مرة أخرى".

وعن أفضل مهاجم في مصر حاليا، قال الغزال: "مفيش حد كان متفوق قوى، ولكن مصطفى محمد طالع طلعة كويسة خاصة في بطولة أفريقيا مع الشباب ولديه إمكانيات كبيرة ولكن ليس أفضل مهاجم، لأن محمد شريف يتفوق عليه كأرقام في الدورى".

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وأضاف عمرو جمال: مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".

وأضاف عمرو جمال: اتخذت أكثر قرار خطأ في حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية في أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".

وأكد مهاجم الأهلى: "إن كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".

وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: اتخضيت لما عماد متعب قال "الوحيد اللى كنت أقعد احتياطي له هو عمرو جمال"، وهو مثلى الأعلى في مصر لأنه متكامل".