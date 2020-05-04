شكرا لقرائتكم عمرو جمال: رحلت عن الأهلى لأنى شعرت أنى لن أكون رقم واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، عن سبب رحيله عن النادى الأهلى إلى بيدفيست الجنوب أفريقيا.

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: رحلت عن الأهلى إلى جنوب أفريقيا لأنى شعرت أنى لن أكون رقم واحد، والدورى الجنوب أفريقي قوى جدا والملاعب كلها على مستوى عالى، وقدمت أول 6 أشهر على أكمل وجه وكنت هداف بيدفيست وسجلت 8 أهداف وتوجت بأول ألقابهم في الكأس".

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وأوضح الغزال: سبب تغيير الحال هو عندما جالى عرض في روسيا وكنت حابب أروح قبل مونديال 2018، ولكن مدرب بيدفيست رفض وقالى إحنا محتاجينك فحس أنى اضيقت، فتغير معايا لأنه عنصرى وأهاننى وهددنى بعدم اللعب في كأس العالم أو العودة للأهلى وجمدنى".

وعن مونديال روسيا، قال عمرو جمال: "اللعب في مونديال روسيا كان حقى وتفاجئت من استبعادى، لأنى لعبت كل مباريات التصفيات وكنت أكثر لاعب سجل للمنتخب، وكمان جهاز المنتخب كان مبلغنى بالسفر وجهز كل الأوراق واعتذرولى تانى يوم".