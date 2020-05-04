شكرا لقرائتكم محمود وادى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود وادى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدي حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. أضاف وادى خلال حواره مه برنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على قناة "اون تايم سبورتس" :" لم أسمع شيئا عن مفاوضات الزمتلك للحصول على خدماتى مثلما تردد مؤخرا". Advertisements تابع "النادي المصري لم يتحدث معي في شيء. وكيل أعمالي قال لي إن التوجه هو الرحيل إلى الخليج وأي لاعب يتمنى الزمالك أو الأهلي، لو أرادني الناديان سأنظر في العرضين".

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