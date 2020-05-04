شكرا لقرائتكم "ماركا" الاسبانية تعلن فوز الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت صحيفة "ماركا" الاسبانية، فوز النادي الأهلي في استفتاء أجمل شعار الأندية حول العالم، والتى أطلقته الصحيفة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأندية من معظم قارات العالم.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن الاستفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وكانت المنافسة شرسة للغاية بين العشر مراكز الأولى، على مدار الايام الماضية، قبل أن تنجح جماهير الأهلي في مساندة فريقها للظفر باللقب.

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واشارت الصحيفة إلى أن الأهلي جاء في المركز الأول، متفوقا على الرجاء البيضاوي المغربي بعد منافسة شرسة، بينما احتل فلومينينسي البرازيلي المركز الثالث.

وحصل الاهلي على 3 مليون صوت، بينما حصل الرجاء على 2.9 مليون صوت، بفارق كبير عن صاحب المركز الثالث فلومينينسي صاحب الـ167 ألف صوت.

المفاجأة كانت فى ترتيب ريال مدريد الذى احتل المركز الرابع رغم أن صحيفة "ماركا" تصدر من العاصمة الاسبانية مدريد، حيث حصد 129 ألف صوتا.