شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى: الزمالك لم يفاوضنى بشكل رسمى وعبد الله السعيد أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، إن نادي الزمالك لم يتفاوض معه أو مع وكيل أعماله بشكل رسمي حتى الآن وكل مما يثار مجرد اجتهادات.

وأضاف محمود وادي في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم": "وكيلي أخبرني بوجود عرض خليجي فقط، وعقدى ممتد مع المصري لمدة موسمين وفي النهاية يوجد شرط جزائي بيني وبين المصري.

وعن مفاوضات الأهلي أو الزمالك معه، أكد أنه في حالة تلقي عرض من القطبين سيدرس العرضين ويوافق علي العرض الأفضل له.

كما أكد محمود وادي أن عبد الله السعيد افضل لاعب في مصر ومصطفي محمد مهاجم مصر الأول حاليا.

Advertisements

وتابع محمود وادي أنه انضم للزمالك عام 2013 في قطاع الناشئين بعدما خاض اختبارات تحت إشراف الراحل مجدي السيد وقدم مستوي مميز، ولكن التعاقد لم يكتمل.

وكشف المهاجم الفلسطيني محمود وادي: قمت بتوقيع العقد ولبت من إدارة الزمالك السماح لي بالسفر مع والدتي إلى فلسطين لقضاء عيد الفطر ، ولكني لم أستطيع العودة بسبب الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لتوقف الدورى في مصر وقتها.

وكشف محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي أن علاقة هدفه في مرمى سموحة الموسم الماضي، بشقيقه نادر الذى تعرض لحادث صاعق كهرباء أدى لبتر يده وقدمه اليسرى، قائلا: أخي توجه إلى ألمانيا لإجراء جراحة ذرع أطراف صناعية، ولكن الطبيب أخبره قبل المباراة بيوم أن الجراحة لن تنجح وطلب مني إحراز هدف وبالفعل أحرزت هدف هو الأجمل في مشواري.