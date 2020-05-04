شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: رقم واحد سبب رحيلى عن الأهلى وتغيير المدربين أثر على مشوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، عن سبب رحيله عن النادى الأهلى إلى بيدفيست الجنوب أفريقى.

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال تصريحاته لـ"جمهور التالتة" عبر قناة "أون تاين سبورت 2": "رحلت عن الأهلى إلى جنوب أفريقيا لأنى شعرت أنى لن أكون رقم واحد، والدورى الجنوب أفريقي قوى جدا والملاعب كلها على مستوى عالى، وقدمت أول 6 أشهر على أكمل وجه وكنت هداف بيدفيست وسجلت 8 أهداف وتوجت بأول ألقابهم في الكأس".

وأوضح الغزال: "سبب تغيير الحال هو عندما حصلت عرض في روسيا وكنت حابب أروح قبل مونديال 2018، ولكن مدرب بيدفيست رفض وقالى إحنا محتاجينك فحس أنى أضيقت، فتغير معايا لأنه عنصرى وأهاننى وهددنى بعدم اللعب في كأس العالم أو العودة للأهلى وجمدنى".

وعن مونديال روسيا، قال عمرو جمال: "اللعب في مونديال روسيا كان حقى وتفاجئت من استبعادى، لأنى لعبت كل مباريات التصفيات وكنت أكثر لاعب سجل للمنتخب، وكمان جهاز المنتخب كان مبلغنى بالسفر وجهز كل الأوراق واعتذرو لى".

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