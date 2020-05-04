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عمرو جمال: رقم واحد سبب رحيلى عن الأهلى وتغيير المدربين أثر على مشوارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، عن سبب رحيله عن النادى الأهلى إلى بيدفيست الجنوب أفريقى.

 

وقال مهاجم طلائع الجيش خلال تصريحاته لـ"جمهور التالتة" عبر قناة "أون تاين سبورت 2": "رحلت عن الأهلى إلى جنوب أفريقيا لأنى شعرت أنى لن أكون رقم واحد، والدورى الجنوب أفريقي قوى جدا والملاعب كلها على مستوى عالى، وقدمت أول 6 أشهر على أكمل وجه وكنت هداف بيدفيست وسجلت 8 أهداف وتوجت بأول ألقابهم في الكأس".

 

وأوضح الغزال: "سبب تغيير الحال هو عندما حصلت عرض في روسيا وكنت حابب أروح قبل مونديال 2018، ولكن مدرب بيدفيست رفض وقالى إحنا محتاجينك فحس أنى أضيقت، فتغير معايا لأنه عنصرى وأهاننى وهددنى بعدم اللعب في كأس العالم أو العودة للأهلى وجمدنى".

 

وعن مونديال روسيا، قال عمرو جمال: "اللعب في مونديال روسيا كان حقى وتفاجئت من استبعادى، لأنى لعبت كل مباريات التصفيات وكنت أكثر لاعب سجل للمنتخب، وكمان جهاز المنتخب كان مبلغنى بالسفر وجهز كل الأوراق واعتذرو لى".

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وكشف مهاجم طلائع الجيش أن كثرة تغيير المدربين في الأهلى أثر كثيرا على مشوارى مع النادى، قائلاً: "كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".

 

وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: "اتخضيت لما عماد متعب قال: (الوحيد اللى كنت أقعد احتياطي له هو عمرو جمال)، وهو مثلى الأعلى في مصر لأنه متكامل".

 

 

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