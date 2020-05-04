شكرا لقرائتكم خبر عن الغزال: مارتن يول وصفنى بمهاجم مانشستر يونايتد الأسبق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار من الأهلى، أن مارتن يول مدرب الأهلى السابق كان يصفه بالبلغارى برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق.
وقال مهاجم طلائع الجيش خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".
وأضاف عمرو جمال: "اتخذت أكثر قرار خطأ في حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية في أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".
وعن تصريح متعب، قال مهاجم طلائع الجيش: اتخضيت لما عماد متعب قال "الوحيد اللى كنت أقعد احتياطي له هو عمرو جمال"، وهو مثلى الأعلى في مصر لأنه متكامل".
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