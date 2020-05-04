شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك على عدم الظهور بمستوى جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، باعتذار لجماهير النادي الأبيض، على عدم ظهوره بمستوى جيد خلال بدايته مع الفريق.

وقال أوناجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم أكن في فورمة جيدة في بداية مشواري مع الزمالك واعتذار للجماهير على ذلك وأشكرهم على مساندتهم لي المتواصلة".

وشدد أوناجم على تواصله مع جميع لاعبي الزمالك خلال فترة التوقف الرياضي ومع الجهاز الفني للفريق لإبلاغه بتنفيذ التدريبات التأهيلية بالمنزل.