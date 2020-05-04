شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك على عدم الظهور بمستوى جيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، باعتذار لجماهير النادي الأبيض، على عدم ظهوره بمستوى جيد خلال بدايته مع الفريق.
وشدد أوناجم على تواصله مع جميع لاعبي الزمالك خلال فترة التوقف الرياضي ومع الجهاز الفني للفريق لإبلاغه بتنفيذ التدريبات التأهيلية بالمنزل.
وأبدى أوناجم سعادته البالغة بالتواجد داخل النادي الأبيض، مضيفاً :" شعرت بألفة مع لاعبي الزمالك رغم قدومي هذا الموسم فقط وأعتبرهم أخوة لي ولا أشعر بالغربة وسطهم".
وعن جماهير الزمالك قال:" فوجئت بالشعبية الجارفة التي يتمتع بها الزمالك قبل لقاء الترجي في السوبر والاستقبال الحافل للبعثة في الدوحة وسعدت بذلك كثيراً".
وداعب محمد أوناجم، زميله محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأبيض، قائلاً :" جنش مجنون ولكنه شخص طيب للغاية وأحبه كثيراً، وأمزح معه طوال الوقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، متمنياً عودة النشاط الرياضي في القريب العاجل بعد توقف المسابقات الكروية لتفشي وباء كورونا.
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