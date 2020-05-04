شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادى: وقعت للزمالك 2013 والاحتلال الإسرائيلى منع اكتمال العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي انه انضم للزمالك عام 2013 في قطاع الناشئين بعدما خاض اختبارات تحت إشراف الراحل مجدي السيد وقدم مستوي مميز، ولكن التعاقد لم يكتمل.

وكشف المهاجم الفلسطيني محمود وادي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، قمت بتوقيع العقد وحصلت على إذن من إدارة الزمالك بالسفر مع والدتي إلي فلسطين لقضاء عيد الفطر، ولكني لم استطع العودة بسبب الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة لتوقف الدوري في مصر وقتها.

وكشف محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي أن علاقة هدفه في مرمي سموحة الموسم الماضي، بشقيقه نادر الذي تعرض لحادث صاعق كهرباء ادي لبتر يده وقدمه اليسري.

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وقال محمود وادي: اخي توجه الي المانيا لاجراء جراحة ذرع اطراف صناعية، ولكن الطبيب اخبره قبل المباراة بيوم ان الجراحة لن تنجح وطلب مني احراز هدف وبالفعل أحرزت هدف هو الاجمل في مشواري.