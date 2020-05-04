شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. من يستحق خلافة مصطفي محمد في هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط نادى الزمالك للتعاقد مع مهاجم سوبر حال رحيل نجمه مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، فور تلقيه عرضا مناسبا ماديا ومن نادى كبير ، للاستفادة من خدمات المهاجم الصاعد هداف منتخب مصر تحت 23 سنة والمتوج مؤخرا ببطولة افريقيا على الأراضي المصرية واذى تألق من خلالها .

ويفاضل مسئولو القلعة البيضاء حاليا بين حسام حسن نجم فريق سموحة السكندري، ونظيره الفلسطيني محمود وادى مهاجم المصري البوسعيدي للدفاع عن ألوان نادى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

ومما زاد الطلب عليهما قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد الأجانب المحترفين مما سيضطرهم الى التعاقد مع محليين حال رغبتهما في الحفاظ على 3 أجانب على الأقل، حيث أن حسام ووداى لاعبان محليين.

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من ناحية أخري ينتظر مسؤولو الزمالك، عودة التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، من بلاده، حين استئناف رحلات الطيران المعلقة لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل الحديث مع اللاعب حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

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يأتى قرار الزمالك فى ظل الرغبة المتبادلة بين مسئولى الأبيض وساسى حول استمراره فى القلعة البيضاء، بعد استبعاد رحيله عن الفريق فى فترة الانتقالات المقبلة، لكونه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض منذ ضمه من صفوف النصر السعودى، حيث يتبقى فى عقده موسم مع القلعة البيضاء بخلاف الموسم الحالى، المتوقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ومن المنتظر، أن يفتح مسؤولى الزمالك باب استمرار فرجانى ساسى وتجديد التعاقد معه حين عودته من تونس، بعد جس نبضه أكثر من مرة وتأكيده حول رغبته فى مواصلة مشواره بالقميص الأبيض حيث يعد هذا الموسم هو الثانى له داخل القلعة البيضاء بعد ضمه الموسم الماضى من النصر السعودى، ليصبح أحد الركائز الأساسية بالفريق الأبيض.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.