شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وادي يحكي علاقة هدفه في سموحة بمأساة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، علاقة هدفه في مرمي سموحة الموسم الماضي، بشقيقه نادر الذي تعرض لحادث صاعق كهرباء ادي لبتر يده وقدمه اليسري.

وقال محمود وادي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي احمد شوبير : أخي توجه الي المانيا لاجراء جراحة ذراع أطراف صناعية، ولكن الطبيب اخبره قبل المباراة بيوم أن الجراحة لن تنجح وطلب مني إحراز هدف وبالفعل أحرزت هدف هو الأجمل في مشواري.

من جانبه أكد النجم العراقي مصطفي كريم لاعب الإسماعيلي السابق، ان الدوري المصري من اقوي الدوريات في الوطن العربي، وبوابة للاحتراف الأوروبي بالنسبة لكل اللاعبين العرب.

Advertisements

وقال مصطفي كريم في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير : انصح علاء مهاوي لاعب منتخب العراق بالاحتراف في الدوري المصري مؤكدا انه اذا تلقي عرض من الأهلي المصري فعليه التوقيع فورا.

فيما كشف أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق ، ان فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز قد تواجه ازمة كبري في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفيدرالية في حالة الغاء الدوري هذا الموسم.

وقال احمد شوبير: في حالة إقامة الدوري قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا في أغسطس فان اتحاد الكرة لابد من فتح قيد استثنائي حتي تشارك الأندية في بطولة افريقيا بالقائمة الجديدة ، وضرب مثلا باحمد فتحي لاعب الأهلي المنضم الموسم المقبل لبيراميدز، وهل سيشارك مع الأهلي ام بيراميدز ؟