شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: نؤيد عودة الدوري بضمانات تحفظ صحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أن إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي أمر صعب، وننتظر موقف الدولة وفقاً للرؤية العامة لفيروس كورونا المستجد.

أضاف عبد الناصر محمد، ف تصريحات عبر قناة الزمالك: " نحن مع عودة الدوري المصري الممتاز لكن بضمانات كاملة للحفاظ على صحة اللاعبين".

وقال مدير الكرة بفريق انبي : "لا يمكن الحديث عن مستقبل الدوري المصري سواء بالاستمرار أو الإلغاء حتى تنتهي الدولة من ملاحقة فيروس كورونا وتمنحنا القرار النهائي".

وتابع عبد الناصر محمد، أن الفيفا ترك الأمور بالكامل للأندية واللاعبين للوصول الى الصيغة المناسبة وهو أمر صعب للغاية ولابد ان يكون ذلك وفقاً لقرار الدولة.

وكان المشرف العام على الكرة بفريق إنبي قد كشف حقيقة اقترب رحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا:"أسامة جلال باق معنا ومتمسك بقرار إنبي ولم نتلقى أى عروض لرحيل أى لاعب فى الوقت الحالى سواء من داخل أو خارج صر".