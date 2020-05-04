"سأفكر باحترافية".. عمرو جمال يوضح موقفه من الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أكد عمرو جمال المعار من صفوف الأهلي إلى فريق طلائع الجيش، أنه سيفكر باحترافية إذا تلقى عرضًا من جانب الزمالك في حال رحيله عن القلعة الحمراء بصورة نهائية.
صاحب الـ28 عامًا خرج في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"في حال إذا تركني الأهلي وتلقيت عرضًا من الزمالك وقتها سأفكر بطريقة احترافية".
وعن تلقيه عروضًا من الزمالك في الفترة الأخيرة، أوضح :"لم أتلق عروضًا رسمية من جانب مسئولين بالزمالك، ما حدث فقط كلام من وكلاء لاعبين".
وحول مستقبله مع الأهلي، رد جمال قائلاً :"أنتظر فرصة ثانية من الأهلي".
مهاجم الجيش الحالي كشف عن رأيه حول الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن :"مروان محسن مهاجم جيد جدًا، لكن ليس بدرجة وليد أزارو".
وأنهى :"أزارو ثاني أثقل لاعب واجهته بعد عماد متعب، أزارو أرقامه مرعبة، صحيح أنه يهدر فرص كثيرة لكنه يسجل الكثير من الأهداف".
ويمتلك عمرو جمال عقدًا مع الأهلي حتى صيف 2021، حيث يلعب في صفوف طلائع الجيش حاليًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
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