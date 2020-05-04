أوناجم: أعتذر على عدم ظهوري بمستوى جيد في بدايتي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك، إنه يتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لمتابعة التدريبات المنزلية التي يقوم بها، مشيراً إلى أنه لم يكن في مستواه في بداية مشواره مع الفريق.

وقال أوناجم في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "اتواصل بشكل دائم مع الجهاز الفني والمدرب، أقوم بتدريبات خاصة مع أشرف بن شرقي قبل وبعد الفطار في شهر رمضان".

وأضاف: "أُخطر الجهاز الفني بالنادي بشكل دائم بتنفيذ التدريبات خلال فترة العزل بالمنزل وأقوم بالتواصل مع جميع لاعب الفريق".

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وأكمل أوناجم: "أشعر بالألفة مع لاعبي الزمالك رغم انضمامي للفريق خلال هذا الموسم، ولا أشعر بالغربة وسطهم، فهم أخوة بالنسبة لي".

وتابع لاعب الزمالك تصريحاته: "لم أكن في مستواي، وأعتذر للجمهور على عدم ظهوري بمستوى جيد في بداية مشواري مع الفريق، وأشكرهم على مساندتهم لي".

واختتم أوناجم تصريحاته قائلاً: "فوجئت بشعبية نادي الزمالك قبل لقاء الترجي في السوبر الأفريقي وسعدت بالاستقبال الحافل لبعثة الفريق في الدوحة".