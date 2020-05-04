لاعب المصري يحكي قصة تجربة سابقة في الزمالك قبل 7 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

روى المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري، عن رحلة تواجده في مصر قبل 7 أعوام، واقترابه من التوقيع للزمالك في عام 2013.

وقال وادي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنت على وشك اللعب للزمالك في عام 2013، حين أتيت إلى مصر وتدربت مع الفريق الابيض وكنت لا أزال وقتها لاعب ناشيء".

وأضاف، أنه تدرب في الزمالك في فريق الشباب للزمالك خلال تواجد محمود سعد، لكنه قرر السفر إلى فلسطين مع والدته، ولم يتسطيع العودة بعدها لاستكمال التفاوض.

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وأوضح، أنه سافر إلى غزة بسبب عدم قدرة والدته على السفر بمفردها، ولم يتمكن من العودة بسبب الأحداث السياسية التي كانت تشهدها مصر في عام 2013.

وأشار إلى أن انتقاله إلى المصري تم بعدما تحدث معه وكيله واخبره برغبة النادي البورسعيدي في ضمه، لافتا أنه حسام حسن كان داعما له منذ البداية.

وأكد أن في الفترة الحالية لا توجد مفاوضات رسمية مع أحد القطبين، والتوجه ربما يكون إلى الخليج مستقبلا ، لانه سيكون الانسب له من الناحية المادية.

وأتم تصريحاته:"شرف لاي لاعب ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، لكنه حتى هذه اللحظة فهو لاعب محترف وملتزم بعقده مع المصري".