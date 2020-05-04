3 مليون صوت.. شعار الأهلي يفوز باستفتاء صحيفة ماركا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت صحيفة ماركا الإسبانية، عن فوز شعار النادي الأهلي المصري في الاستفتاء التي أجرته على موقعها الإلكتروني لأفضل شعار للأندية على مستوى العالم.

وكانت صحيفة ماركا فتحت التصويت للجمهور من أجل اختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم ضمن قائمة ضمت 50 شعارا للأندية، وشملت قائمة الاختيار شعار النادي الأهلي.

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وأعلنت الصحيفة عن نتيجة استفتائها بعد تصويت 14 مليون شخص، ليأتي النادي الأهلي في صدارة الاستفتاء بعد حصوله على 3 مليون صوت.

وجاء شعار نادي الرجاء البيضاوي المغربي في المركز الثاني بعد حصوله على 2.9 مليون صوت، بينما جاء شعار نادي فلومنينسي البرازيلي في المركز الثالث بعد حصوله على 167.2 ألف صوت.

وحلَ شعار نادي ريال مدريد الإسباني رابعاً بعد حصوله على 130.1 ألف صوت، بينما جاء شعار نادي فنربخشة خامساً بعد حصوله على 75.7 ألف صوت.