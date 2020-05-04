لاعب العراق يتحدث عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث علاء مهاوي، لاعب الشرطة ومنتخب العراق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة، لافتا أن أحد الوكلاء تحدث معه حول رغبه الأهلي في ضمه.

وقال مهاوي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس، أنه سمع بالأخبار التي ترددت خلال الأيام الماضية حول اهتمام الأهلي بضمه.

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وأضاف:" أحد الوكلاء اخبرني برغبه الأهلي في التعاقد معي، وابلغته أنني موافق لانه فريق كبير والدوري المصري دوري عالمي".

وتابع:" عقدي مع الشرطة العراقي حتى نهاية الموسم، والفريق سعيد باهتمام الأهلي بي ولا توجد أزمة في الانتقال للفريق الأحمر في حالة وجود مفاوضات رسمية.

وأتم تصريحاته:"اتمنى ان اكون لاعب في الأهلي، وكان يعجبي طريقة لعب ابو تريكة مع الفريق".