مصطفى كريم: خطأ حياتي ترك الدوري المصري والانتقال إلى الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مصطفى كريم، لاعب الإسماعيلي السابق، أن خطأ حياته كان حين قرر مغادرة الدوري المصري قبل سنوات والانتقال إلى الدوري الإماراتي.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج أون تايم سبورتس:" كان شرف لي اللعب في الاسماعيلي وغلطة عمري ترك الدوري المصري وأدفع ثمنها حتى الآن".

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وأضاف:" أنه تعلم الكرة الجميلة والسهلة في مصر مع فريق الإسماعيلي، مشيرا إلى أن الدوري المصري يعتبر بوابه للاحتراف في أوروبا.

وأوضح، أنه حتى الآن حريص على متابعة الدوري المصري وخاصة فريق الإسماعيلي رغم تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه أهله أيضا يتابعون الفرف المصرية رغم رحيله عن المسابقة منذ سنوات.

وأشار كريم إلى أن ينصح أي لاعب عراقي بالانتقال إلى الدوري المصري وسيحصل على الكثير من الخبرات خلال تواجده، حتى لو اضطر اللاعب أن ينتقل مقابل التوقيع على بياض.