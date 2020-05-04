أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب النقاز وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه يتحمل مسؤولية ما وصفه بـ"هروب" الثنائي حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم "كهربا" بصفته مسؤولًا داخل القلعة البيضاء.

وأشار أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة TEN إلى أنه يجب تناول الأمور الإيجابية التي تحدث في نادي الزمالك أيضًا إلى جانب مناقشة السلبيات التي تحدث.

وقال المشرف على الكرة في الزمالك: "أتحمل مسؤولية رحيل النقاز وكهربا كوني مسؤولًا داخل النادي، أي مسؤول يجب أن يتحمل مسؤولية عمله سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا ولا يجوز التنصل من الأمور السيئة".

وأكمل: "نعم، يوجد أخطاء وهذا يحدث في أي مكان في العالم، هذا يحدث في برشلونة وشاهدنا أزمة المدير الرياضي للنادي مع ميسي، المشاكل تحدث في الأهلي والزمالك وأي نادِ".

Advertisements

وأضاف: "يجب أن يتم الحديث أيضًا عن تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ200 ألف يورو فقط بينما تعاقد الأهلي مع حسين الشحات بخمسة مليون دولار، وكذلك تعاقدنا مع أشرف بنشرقي بـ400 ألف دولار".

وأوضح: "كوليبالي قال أنه كان مضطهد داخل الأهلي وقرر الهروب فجأة، مع العلم أن الحق مع القلعة الحمراء، هناك أمور تحدث بشكل مفاجيء ولا يمكن منعها".

وأردف: "أتحدث هنا عن أمور غير متوقعة ولكنها تحدث وحدثت وستحدث في كل مكان، هروب اللاعبين أمور وارد في أي نادِ، وهناك قضية مستمرة بين الزمالك وكهربا والنقاز".

واختتم: "لا يجب أن يتم محاسبتي على قرار للاعب، أنا لا أعمل من أجل الإعلام وإرضاء الجماهير ولكن هذه الأمور ستضر النادي، هناك كواليس لا يمكن الحديث والكشف عنها".