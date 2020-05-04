مرتضى منصور يعلن رفضه لعودة الدوري: أخشى إصابة أي لاعب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي فريقه الأجانب لن يقبلوا بالدخول في فترة حجر صحي بمصر إذا تم إتخاذ قرار بعودة الحياة لدوري WE المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة TEN إلى أنه لن يوافق على عودة الدوري مجددًا، متسائلًا عن إمكانية تحمل مجلس إدارة الأهلي لمسؤولية تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الزمالك: "كرة القدم عبارة عن احتكاك، والعالم كله يمنع أي تقارب بين الأفراد بسبب فيروس كورونا، لا يمكن الجمع بين 200 أو 300 فرد في الملعب بتواجد اللاعبين والحكام والأمن والمسؤولين".

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وأكمل: "لدي لاعبين من تونس والمغرب وسافروا إلى بلادهم، وعند عودتهم سيضطرون للدخول في فترة حجر صحي، وهم نجوم في منتخبات بلادهم وبالتالي لن يقبلوا بذلك، ولن يعودوا إلى مصر من الأساس".

وأضاف: "نخشى من انتقال الفيروس إلى أي لاعب في أي نادي بمصر لذلك لا نوافق على عودة الدوري، وفي ظل هذه التأجيلات لن نتمكن من إنهاء الموسم الجاري من الدوري قبل شهر أكتوبر المقبل".

واختتم: "الأهلي يريد اللعب واستئناف النشاط، ولكن إذا تعرض أي لاعب في مصر للإصابة بالفيروس فهل سيتحمل محمود الخطيب مسؤولية ذلك".