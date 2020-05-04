مرتضى: النقاز مسجون.. وإبراهيم سعيد الأفضل في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لم يخطئ في قضيتي الثنائي حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم "كهربا" اللذان رحلا عن القلعة البيضاء منذ عدة أشهر ماضية.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة TEN إلى أن النقاز يحصل حاليًا على عقابه من الله بتواجده في السجن -على حد وصفه- لافتًا إلى تورط مجلس إدارة الأهلي في رحيل كهربا عن الزمالك أيضًا.

وقال رئيس القلعة البيضاء: "إبراهيم سعيد هو أفضل لاعب في تاريخ مصر، وطلبت منه أن يبدأ مسيرته مع التدريب في الزمالك عن طريق قطاع الناشئين ولكنه رفض ذلك".

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وأكمل: "النقاز مسجون حاليًا وهذا عقاب من الله، وللعلم كهربا سبق وأن ضرب جروس -على وشه بالقلم- قبل ثلاث مباريات هامة للزمالك، وقام بتحريض عدد من اللاعبين على الرحيل من النادي عندما كان لاعبًا معنا".

وأضاف: "كهربا حصل على كافة مستحقاته وعقده سليم، فكيف يتم معاتبتنا على هروبه، يجب أن يتم معاتبته هو وليس نحن لأننا لم نخطئ، ليس لنا دورًا في ذلك كإدارة أو مسؤولين عن الكرة".

وأوضح: "لا يوجد شيء اسمه أبن النادي حاليًا، بنشرقي وأوناجم وجنش وطارق حامد ليسوا أبناء النادي، ولكنهم يقومون بدورهم وقلبهم على الفريق، لذلك لم أحزن لعدم انضمام عمر جابر لنا من قبل وقراره بالتوقيع لبيراميدز لأننا في عصر الاحتراف".

واختتم: "الأهلي متورط في هروب كهربا من الزمالك والنادي البرتغالي كان مجرد -كوبري-، وإذا كان هناك مجلس إدارة قوي للنادي لقرر عدم الدفع به في مباراة السوبر، اللقاء كان أخوي بين اللاعبين حتى دخوله للملعب".