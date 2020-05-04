الأهلي يحسم استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية

حسم النادي الأهلي استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل شعار لنادٍ في العالم والذي إقيم الفترة الماضية . وفاز الأهلي باللقب حسبما أعلنته صحيفة ماركا متفوقاً على 50 نادي حول العالم على رأسهم صحيفة ماركا متفوقاً على 50 نادي حول العالم على رأسهم برشلونة وريال مدريد. وحرص محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي على تهنئة القلعة الحمراء في حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي " تويتر " ونشر صورة ماركا وشعار الأهلي الأفضل في العالم.

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