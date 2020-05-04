لاعب الإسماعيلي ينصح علاء مهاوي بقبول عرض الأهلي

نصح العراقي كريم مصطفى لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الإسماعيلي مواطنة علاء مهاوي نجم فر يق الكرة الأول بنادي الشرطة العراقي بقبول عرض النادي الأهلي . عرض النادي الأهلي . وقال كريم مصطفى في تصريحات تلفزيونية أن أفضل فترات حياته عاشها داخل مصر مؤكدًا أن غلطة عمره كانت الرحيل من مصر. مؤكدًا أن غلطة عمره كانت الرحيل من مصر. وأضاف قائلًا أنه يتمنى عودة ناديه السابق الإسماعيلي بعودته لمكانته الطبيعي في مثلث الدوري المصري ويرغب في أن يحافظ الدراويش على كيانه وتاريخة العظيم .

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