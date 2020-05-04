مرتضى منصور يكشف أسباب رفضه عودة الدورى

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه عودة بطولة الدوري فى الموسم الجاري مرة أخرى بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كرة القدم

عبارة عن احتكاك اللاعبين ببعضهم وهذا أمر لا يجوز فى الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا والذى من الممكن أن يحدث العديد من الإصابات".

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وأضاف: "لدينا لاعبين محترفين فى تونس والمغرب، فكيف يعودون فى الفترة المقبلة وهم يعلمون أنهم سيدخلون الحجر الصحي بعد عودتهم وسيرفضوا ذلك، إلى جانب انخفاض اللياقة البدنية".

وأشار: "سنحتاج إلى شهر فترة إعداد بجانب شهر أخر لكي نخوض مباريات ودية، ومتبقي نصف الدورى فكيف يعود الدورى المصري ".