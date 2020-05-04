مرتضى منصور يبرأ نفسه من رحيل ثنائي الزمالك

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم كهربا والتونسي حمدي النقاز هربا من القلعة البيضاء، مشددا على عدم مسؤوليتهم فى هذا الأمر على الإطلاق.
وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "النقاز حصل على مستحقاته الكاملة خلال فترة تواجده فى الزمالك، ولكنه لاعبطماع وحصل زيادة عن مستحقاته 250 ألف دولار".
وأضاف: "لا يوجد حاليا ما يسمي بابن النادي، نحن فى زمن الإحتراف، وأشرف بن شرقي أكبر مثال على اللاعبين المحترفين الذين يقومون بدورهم على أعلى مستوى".
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