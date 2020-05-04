مرتضي منصور يكشف كواليس تعدي "كهربا" على جروس

أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب فريق الأهلي، تعدي على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض خلال إحدي المعسكرات.
وقال مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كهربا تعدي على جروس بضربه بالقلم على وجهه، وذهبإلى اتحاد الكرة من قبل مع والده لشكوي الزمالك ثم هرب من القلعة البيضاء".
وأضاف: "لماذا يعاتبوا نادي الزمالك على رحيل كهربا وهو الذى هرب من النادي، مثل النقاز الذى هرب أيضًا".
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