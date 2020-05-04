أمير مرتضي يدافع عن طارق حامد بتصريحات نارية

أكد أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن طارق حامد صاحب شخصية ولم يتأثر بالهجوم عليه خلال الفترة الماضية. وقال أمير مرتضي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك ولا يضع أمامه كافة الانتقادات السلبية التى طالته خلال الفترة الماضية فهو يصب كافة تركيزه داخل الملعب فقط". الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طارق حامد من اللاعبين الكبار فى نادي الزمالك ولا يضع أمامه كافة الانتقادات السلبية التى طالته خلال الفترة الماضية فهو يصب كافة تركيزه داخل الملعب فقط". وأضاف: "تعاقدنا مع أحمد سيد زيزو بـ 200 ألف دولار والأهلي ضم حسين الشحات بـ 5 مليون دولار ولكن لم يتحدث أحد عن هذه الصفقة والتى أضافت للزمالك".

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