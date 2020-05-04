أمير مرتضي : نتحمل جميعًا مسؤولية هروب كهربا والنقاز

كشف أمير مرتضي منصور، المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة تدخله في عمل الجهاز الفني بالقلعة البيضاء . وأكد أمير على عدم تدخله فى الجانب الفني على الإطلاق خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء. خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء. Advertisements وقال أمير مرتضي فى برنامج "البريمو"، عبر قناة "Ten": "مسؤولية الهزيمة أتحملها مع الجهاز الفني بجانب الانتصارات، وأنا لم أصرح عند الفوز بالبطولات بأنني السبب فى الفوز بها، وهناك أخطاء فى أى نادي فى العالم". وأنا لم أصرح عند الفوز بالبطولات بأنني السبب فى الفوز بها، وهناك أخطاء فى أى نادي فى العالم". وأضاف: "نتحمل جميعا فى الزمالك مسؤولية هروب كهربا والنقاز، وأيضا يجب الإشادة بنا بعدما تعاقدنا مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو".

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