رضا عبدالعال يدين نجل مرتضى منصور برحيل ثنائي الزمالك

أدان رضا عبدالعال، نجم المنتخب الوطني السابق أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برحيل الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا والتونسي حمدي النقاز .
وأضاف عبدالعال قائلًا أن أميرمرتضى منصور ليس فوق النقد ويتحمل بشكل كامل مسؤولية رحيل كهربا والنقاز .
وقال عبدالعال :" أنا لا أنظر إلى منصب أمير مرتضي ولاأريد أن أتولي منصب ولكن أنتقده من أجل مصلحة القلعة البيضاء وأقول وجهة نظري بكل صراحة".
وأضاف: "حذرت مرتضي منصور من انتقادات نجله فى فترة سابقة، وأمير ليس فوق النقد، ويجب أن يتقبل النقد، وإذا لم يقبله فعليه أن يتقدم استقالته".
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