رضا عبدالعال يدين نجل مرتضى منصور برحيل ثنائي الزمالك

أدان رضا عبدالعال، نجم المنتخب الوطني السابق أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برحيل الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا والتونسي حمدي النقاز . وأضاف عبدالعال قائلًا أن أمير مرتضى منصور ليس فوق النقد ويتحمل بشكل كامل مسؤولية رحيل كهربا والنقاز . مرتضى منصور ليس فوق النقد ويتحمل بشكل كامل مسؤولية رحيل كهربا والنقاز . Advertisements وقال عبدالعال :" أنا لا أنظر إلى منصب أمير مرتضي ولا أريد أن أتولي منصب ولكن أنتقده من أجل مصلحة القلعة البيضاء وأقول وجهة نظري بكل صراحة". أريد أن أتولي منصب ولكن أنتقده من أجل مصلحة القلعة البيضاء وأقول وجهة نظري بكل صراحة". وأضاف: "حذرت مرتضي منصور من انتقادات نجله فى فترة سابقة، وأمير ليس فوق النقد، ويجب أن يتقبل النقد، وإذا لم يقبله فعليه أن يتقدم استقالته".

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