ناقشت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والتي يرأسها محسن صالح وأعضائها زكريا ناصف وخالد بيبو الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة الناديفيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية.
وسوف تعقد اللجنة اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع سيدعبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن.
هذا وتقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض علي رئيس النادي محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تستدعى سيد عبدالحفيظ لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.