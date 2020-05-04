لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تستدعى سيد عبدالحفيظ لهذا السبب

ناقشت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والتي يرأسها محسن صالح وأعضائها زكريا ناصف وخالد بيبو الملف الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وتطبيق لائحة النادي فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية. فيما يخص ظهور الجهاز الفني واللاعبين في القنوات التليفزيونية. وسوف تعقد اللجنة اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن. عبد الحفيظ مدير الكرة في هذا الشأن. هذا وتقوم لجنة التخطيط برفع تصوراتها النهائية بخصوص الملفات التي تمت مناقشاتها للعرض علي رئيس النادي محمود الخطيب في أول اجتماع خلال الأيام المقبلة .

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