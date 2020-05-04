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الرجاء يرفض شكوى الزمالك لدى الفيفا

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محمود ماهر 0 تبليغ

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رفضت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في قضية حرمان مهاجمه المعار من الزمالك حميد حداد من المشاركة أمام فريقه الأصلي خلال مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأصر المستشار مرتضى منصور على إدراج بند في عقد إعارة حميد أحداد للرجاء خلال الميركاتو الصيفي الماضي، يمنع اللاعب من المشاركة مع الرجاء إذا واجه الزمالك في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم 2020/2019.

وكان من المقرر مواجهة الرجاء للزمالك في مدينة الدار البيضاء يوم أمس السبت الموافق 2 مايو، غير أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قرر تأجيل المواجهة لأجل غير مُسمى بعد تفشي فيروس في مصر والمغرب.

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وترددت أنباء عن استعداد إدارة الرجاء لمحاولة إلغاء هذا البند بمساعدة الفيفا، إلا أن الرجاء تراجع مطلع هذا الأسبوع، حسب تأكيد صحيفة المنتخب المغربية.

طموحات الرجاء تصطدم بالعروض الخليجية لحميد أحداد (صورة: Getty)

وأكد نفس المصدر الرجاء قرر عدم اللجوء للفيفا بهدف الحفاظ على العلاقة الطيبة التي تربطه بإدارة نادي الزمالك حتى لو كان الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يعترف بمثل هذه البنود في عقود الإعارات بين طرفين بجنسيات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك عبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب نفس الفريق في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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