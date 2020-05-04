بوكيتينو يشترط قدوم لاعب واحد للموافقة على تدريب نيوكاسل

ازداد ارتباط المدرب الأرجنتيني “ماوريتسيو بوكيتينو” بقيادة مشروع نادي نيوكاسل الإنجليزي، تحت الملكية السعودية، حيث باتت تفاصيل صغيرة تفصل صندوق الاستثمار السعودي عن شراء الفريق العريق.

وبحسب ما ورد يريد مدرب توتنهام السابق تأكيدات بشأن سوق الانتقالات والتدعيمات القادمة، قبل أن يتولى وظيفة تدريب نيوكاسل، خلفًا للمدرب الحالي “ستيف بروس”.

وتنتظر جماهير الماجبايس حاليًا تأكيد الاستحواذ من مجموعة من المستثمرين، بما فيهم صندوق الاستثمار العام السعودي، والذي يشرف عليه ولي العهد “محمد بن سلمان” بنفسه.

وستقوم الصفقة، التي يتم فحصها من قبل السلطات، بنقلة نوعية عبر تاريخ فريق الشمال الغربي لإنجلترا، وقد تم بالفعل ربط بوكيتينو بوظيفة المدرب، بالإضافة إلى نجوم عالمية تم ربطهم بالانتقال إلى السان جيمس بارك.

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وفقًا لصحيفة “الصن” طلب مدرب توتنهام السابق التوقيع مع “فيليب كوتينيو” وغيره من كبار اللاعبين من أجل تولي المهمة، وهو الذي تمت إقالته قبل نهاية العام الماضي من تدريب السبيرس.

وينوي برشلونة حاليًا التخلص من النجم البرازيلي، وسيقبل مقابله مبلغ أقل من 90 مليون يورو، كما سيكون من بالغ الصعوبة على أغلب الأندية في أوروبا تحمل التكلفة المرتفعة لراتبه ونفقاته السنوية.

بجانب كوتينيو تم ربط مهاجم باريس سان جيرمان “ماورو إيكاردي” بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نيوكاسل، ومعه صانع ألعاب ريال مدريد “خاميس رودريجيز” وعدة أسماء أخرى من أندية الصفوة في أوروبا.

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