مدير يوفنتوس يعترف بالتفاوض مع برشلونة .. ويقول عن بوجبا “البيت الذي لا تستطيع شراءه تستأجره”

اعترف المدير الرياضي لنادي يوفنتوس “فابيو باراتيشي” أن النادي الإيطالي يُجري محادثات مع “فابيو باراتيشي” أن النادي الإيطالي يُجري محادثات مع برشلونة بشأن صفقة تبادلية ستشهد انتقال البرازيلي “آرثور ميلو” إلى البيانكونير مقابل البوسني “ميراليم بيانيتش“.

وربطت الصحف الإيطالية لاعب وسط برشلونة بالانتقال لواحد من الإنتر أو يوفنتوس، بينما ترغب إدارة البلاوجرانا في ضم “ميراليم بيانيتش” للاستفادة من خبراته في الموسم المقبل.

وتحدث المسؤول الأول عن تعاقدات السيدة العجوز في حوار صحفي “تبادل الصفقات مع برشلونة مثل آرثور وبيانيتش؟ نحن نتحدث بالفعل، كما نفعل مع العديد من الأندية الكبرى؛ لأنه سيكون صيفًا مختلفاً في كل شيء”.

ثم أضاف “نحن بحاجة إلى أفكار جديدة، صفقات مبادلة وشيء مختلف في الصيف المقبل لسوق الانتقالات، من الواضح للجميع أنه سيكون هناك إنفاق أقل للأموال، لذا فإن المزيد من المقايضات سوف تحدث، وسيكون هناك المزيد من الإبداع، أعتقد أننا سنرى اتفاقيات إعارة أطول .. سأعطيك مثالاً إذا لم تتمكن من شراء منزل، فأنت تستأجره”.

وأشار باراتيشي إلى أن “بول بوجبا لاعب رائع، ونحن نعرفه كبطل، لكن شيئًا ما سيتغير بعد أزمة الفيروس، لأنه الآن سيكون لدى كبار اللاعبين مثل بول عددًا أقل من الأندية التي يمكن أن تضمن لهم مثل هذا الراتب المرتفع”.