نادي الفيصلي الأردني لكرة القدم والملقب بالزعيم، يعتبر أكثر الأندية نجاحا فى تاريخ الأردن، حيث وصلت عدد بطولاته الى 78 بطولة، وهو الفريق الذي لم يهبط للدرجة الأولى في تاريخه أبداً، وفاز ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي الفيصلي الأردني.

يرجع تأسيس نادي الفيصلي الى عام 1932، ويتخذ من العاصمة عمان مقراً له، ويستضيف مبارياته على ستاد عمان الدولي الذي يتسع الى 25 ألف متفرج.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به الفصيلي الى عام 1944 عندما فاز بالدوري الأردني، أما أول لقب آسيوي تُوج به فيرجع الى عام 2005 عندما فاز بكأس الاتحاد الاسيوي.

يذكر ان نادي الفيصلي قد وصل لنهائي دوري أبطال العرب مرتين، الأولي كانت ضد فريق وفاق سطيف، والأخيرة كانت ضد فريق الترجي التونسي ولكن الفيصلي خسر البطولتين، ويعتبر الفريق المنافس له هو نادي الوحدات.

سجل بطولات نادي الفيصلي الأردني (محلياً)

الدوري الأردني

فاز الفيصلي بالدوري الاردني 34 مرة” رقم قياسي” أعوام: (1944، 1945، 1959، 1960، 1961، 1962، 1963، 1964، 1965، 1966، 1970، 1971، 1972، 1973، 1974، 1976، 1977، 1983، 1985، 1986، 1989، 1990، 1991، 1993، 1994، 1999، 2000، 2001، 2003، 2004، 2010، 2012، 2017, 2019).

كأس الأردن

فاز الفيصلي بكأس الاردن 20 مرة أعوام: (1981، 1983، 1988، 1990، 1992، 1993، 1994، 1995، 1998، 1999، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2008، 2012، 2015، 2017 ، 2019).

درع الاتحاد الاردني

فاز الفيصلي بدرع الاتحاد الاردني 7 مرات أعوام: (1987، 1991، 1992، 1997، 2000، 2009، 2011).

كأس السوبر الاردني

فاز الفيصلي بكأس السوبر الاردني 16 مرة أعوام: (1981، 1982، 1984، 1986، 1987، 1991، 1993، 1994، 1995، 1996، 2002، 2004، 2006، 2012، 2015 ، 2017).

سجل بطولات نادي الفيصلي الأردني (آسيوياً)

كأس الاتحاد الآسيوي

تُوج الفيصلي بلقب كأس الاتحاد الاسيوي مرتين عامي: (2005، 2006).