فيديو | الرجاء يُذكر الوداد بفضيحة رمضان 1996

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء البيضاوي على فيسبوك، فيديو تذكيري لأحداث المباراة التي لعبها الفريق الأخضر خلال شهر رمضان المعظم عام 1996 أمام غريمه التقليدي “الوداد البيضاوي” على مركب محمد الخامس، وانتهت بفوز كاسح للرجاء بنتيجة 1/5.

أقيم ديربي الرجاء والوداد ضمن منافسات كأس العرش المغربي 1996، والذي تمكن الرجاء من التتويج به على حساب الجيش الملكي بهدف دون رد سجله عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 119.

وقالت الصفحة الرسمية للرجاء “شهد شهر رمضان الفضيل عام 1996 أكبر حصة فوز، وفي نفس الوقت أقسى هزيمة، خلال مباراة للديربي، كانت النتيجة 1-5، ونعرض اليوم هذا الملف الخاص عن تلك المباراة التي لا تُنسى”.

بصير يتعملق

ركز الرجاء على الهجمة المرتدة في تلك المباراة بفضل السرعة العالية لنجمه القصير المكير “صلاح الدين بصير” صاحب لقب نجم اللقاء الأول بعد صناعته لثلاثة أهداف.

وافتتح المدير الفني الحالي للرجاء “جمال السلامي” مهرجان الأهداف، وتبعه مصطفى خلف بالهدف الثاني من علامة الجزاء التي تحصل عليها صلاح الدين بصير بمهارة عالية بعد توغله من على الرواق الأيمن.

وتصدت عارضة الرجاء لتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء للاعب الوداد “بوجمعة”، وبعدها بدقائق أضاف “مصطفى خلف” الهدف الثالث من هفوة دفاعية كارثية للاعب فضيل.

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وتسبب طرد نجم الوداد “العلالي” في إضافة الرجاء للهدف الرابع بواسطة “نظير” بعد تمريرة عرضية جميلة من جمال السلامي.

وصنع صلاح الدين بصير الهدف الخامس من هجمة مضادة سريعة أنهاها نظير في المرمى لحظة خروج الحارس.

وقبل دقائق من نهاية اللقاء، انسل نجم الوداد “بوجمعة” من على الرواق الأيمن ليُهدي النمري كرة هدف حفظ ماء الوجه لوداد الأمة.

وبعد أشهر معدودة من تلك المباراة الأسطورية، رحل صلاح الدين بصير عن الرجاء للانتقال لصفوف ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني الذي مثله في الفترة من 1997 حتى رحل عن صفوفه عام 2001 للانضمام لليل الفرنسي.