الدوري المغربي رهن الإلغاء بسبب الحالة الوبائية!

تواجه مسابقة الدوري المغربي خطر الإلغاء مع حلول نهاية شهر مايو، نظرًا لعدم توقف الأعداد المُصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن.

ويَدرس الاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة “فوزي لقجع” مع الحكومة المحلية إلغاء الموسم على الطريقة الفرنسية، باعتماد المتصدر “الوداد” بطلاً للمسابقة بصفته المتصدر الحالي لـ “البطولة الاحترافية”، وتأهل ثاني الجدول “الفتح الرباطي” إلى دوري أبطال أفريقيا.

إلا أن الفكرة ستجد معارضة كبيرة من قبل جمهور الرجاء البيضاوي، حيث يحتل الفريق الأخضر المركز السادس بفارق 8 نقاط عن الوداد، ولديه 3 أقل من الوداد، وفرصه تبدو قائمة في مواصلة المنافسة على اللقب وليس على التأهل لدوري الأبطال فحسب.

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ولن يصدر القرار النهائي حول إنهاء الموسم أو استمراره إلا بعد 20 مايو، بعد الفترة التي حددتها السلطات المغربية لإنهاء الحجر الصحي بسبب الحالة الوبائية في المغرب.

ويتهرب مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة الرئيس السابق لنادي نهضة بركان “فوزي لقجع” من التحدث في موضوع منح الوداد لقب الدوري هذا الموسم، رغم انتشار العديد من الأنباء حول تفكيرهم الجاد في الإلغاء، والانتظار حتى نهاية يونيه لإتخاذ قرار بشأن نسخة 2020 من بطولة كأس العرش المغربي.