يعتبر نادي اتحاد جدة لكرة القدم والملقب بالنمور من اكثر الأندية السعودية نجاحا محلياُ وقارياُ، حيث يعتبر الفريق الآسيوي الوحيد الذي حصد لقبي دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، وشارك فى كأس العالم للأندية وحصل على المركز الرابع، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي اتحاد جدة السعودي.

ويًعد نادي الاتحاد هو أول نادي تأسس في المملكة العربية السعودية، ويرجع تأسيسه الى عام 1927، ويتخذ مدينة جدة مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الاتحاد الى عام 1958 عندما فاز بكأس ملك السعودية، أما أول لقب قاري تُوج به فيرجع الى عام 1999 عندما فاز بكأس الكؤوس الآسيوية.

Advertisements

مشوار الاتحاد فى كأس العالم للأندية 2005

المباراة الأولي: فى دور ربع النهائي أمام النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا تفوق الاتحاد بهدف دون رد سجله اللاعب محمد نور.

المباراة الثانية: فى دور نصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي بطل امريكا الجنوبية، خسر الاتحاد بنتيجة 3-2.

المباراة الثالثة: فى لقاء تحديد المركز الثالث واجه الاتحاد نادي ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، والذي انتهي بفوز ديبورتيفو بنتيجة 2/3 ليعلن عن حصول الاتحاد على المركز الرابع في البطولة.

سجل بطولات نادي اتحاد جدة السعودي (محلياُ)

الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”

كأس ملك السعودية “كأس خادم الحرمين الشريفين”

فاز الاتحاد بكأس الملك 9 مرات اعوام: (1958، 1959، 1960، 1963، 1967، 1988، 2010، 2013، 2018).

كأس ولي العهد

فاز الاتحاد بكأس ولي العهد 8 مرات أعوام: (1958، 1959، 1963، 1991، 1997، 2001، 2004، 2017).

كأس الأمير فيصل بن فهد

فاز الاتحاد بكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات أعوام: (1986، 1997، 1999).

سجل بطولات نادي اتحاد جدة السعودي (آسيوياً)

دوري أبطال آسيا

كأس الكؤوس الآسيوية

تُوج الاتحاد بلقب كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة عام: (1999).

سجل بطولات نادي اتحاد جدة السعودي (عربياً)

كأس الخليج للأندية

فاز الاتحاد بكأس الخليج للأندية مرة واحدة عام: (1999).

دوري أبطال العرب

فاز الاتحاد بدوري أبطال العرب مرة واحدة عام: (2005).

كأس السوبر المصري السعودي

فاز الاتحاد بكأس السوبر المصري السعودي مرتين عامي: 2001، 2003).

مسابقات آخري فاز بها إتحاد جدة (توقفت)

فاز الاتحاد بكؤوس قبل التأسيس 4 مرات أعوام: (1933، 1952، 1954، 1964).

فاز الاتحاد بكأس الجمعية السعودية (كأس الاتحاد السعودى) مرة واحدة عام: (1974).

فاز الاتحاد بكأس المصيف 7 مرات أعوام: (1964، 1987، 1990، 1991، 1994، 1995، 2003).

فاز الاتحاد بكأس الأمير ماجد السنة الدولية مرة واحدة عام: (1986).